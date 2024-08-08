قائد الأسطول الأمريكي الخامس: ترسانة الحوثيين أصبحت أكثر قوة

وكالات

نقل موقع بريكينغ ديفينس عن قائد الأسطول الأمريكي الخامس قوله، إن الترسانة العسكري لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، أصبحت أكثر قوة مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.

كان زعيم جماعة أنصار الله الحوثية، عبد الملك الحوثي، قال اليوم الخميس، إن رد الجماعة قادم وحتمي على قصف خزانات الوقود في ميناء الحديدة اليمني.

وأكد عبد الملك الحوثي، على استمرار مسار جبهات الإسناد في جنوب لبنان واليمن والعراق وكذلك حتمية الرد على جميع الهجمات التي تتعرض لها المقاومة.

وصرح عبد الملك الحوثي، أن تأخر الرد من المحور بشكل عام في مقابل التصعيد الإسرائيلي الأخير في المنطقة مسألة تكتيكية بحتة، قائلًا إن إسرائيل تعلم أنه لا تراجع عن الرد الذي يقابله على الجانب الآخر استعدادات تشرف عليها الولايات المتحدة وتتعاون فيها دول الغرب.

وأكد زعيم الحوثيين، على أن الضغوطات لن تجدي نفعًا في ثني الجماعة عن قرار الرد على الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرًا إلى وجود محاولات ومساع أمريكية وأوروبية ومن عدد من الدول العربية من أجل منع الحوثيين من الرد على إسرائيل.