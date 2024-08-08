حزب الله يستهدف موقعي المالكية رويسات العلم الإسرائيليين
بيروت- (د ب أ)
أعلن حزب الله اللبناني في بيان بعد ظهر اليوم الخميس أن عناصره استهدفوا موقع المالكية الإسرائيلي بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما أعلن حزب الله في بيان أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم، التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة.
وكان حزب الله قد أعلن في بيان سابق أن عناصره استهدفوا تجمعًا لجنود إسرائيليين في موقع المرج الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية.
وسقط ثلاثة جرحى جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم طريق بلدتي يارين والجبين في جنوب لبنان.
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