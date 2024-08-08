حزب الله يستهدف موقعي المالكية رويسات العلم الإسرائيليين ‏

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيان بعد ظهر اليوم الخميس أن عناصره استهدفوا موقع المالكية الإسرائيلي ‏بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.

كما أعلن حزب الله في بيان أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم، التجهيزات ‏التجسسية في موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة.

وكان حزب الله قد أعلن في بيان سابق أن عناصره استهدفوا تجمعًا لجنود إسرائيليين ‏في موقع المرج الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية.

وسقط ثلاثة جرحى جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم طريق بلدتي يارين والجبين في جنوب لبنان.