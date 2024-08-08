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العاهل الأردني يؤكد أهمية جهود قبرص والاتحاد الأوروبي في وقف الحرب على غزة

06:07 م الخميس 08 أغسطس 2024

الملك عبدالله الثاني

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الأردن - (أ ش أ)

جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التأكيد على أن وقف الحرب على قطاع غزة هو متطلب أساسي لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس بين العاهل الأردني والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

وأشار الملك عبدالله الثاني - خلال الاتصال، طبقا لبيان الديوان الملكي - إلى أهمية جهود قبرص والاتحاد الأوروبي في الدفع للتوصل إلى تهدئة شاملة، مجددا دعوته لدول العالم إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.. مشيرا إلى أهمية العمل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأكد الزعيمان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب البيان.. تناول الاتصال الهاتفي سبل تعزيز التعاون بين الأردن وقبرص.

هذا المحتوى من

Asha
الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني أهمية جهود قبرص الاتحاد الأوروبي وقف الحرب على غزة
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