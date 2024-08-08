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استشهاد 12 فلسطينيًا بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة في غزة

05:26 م الخميس 08 أغسطس 2024

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه استهدف بهجوم مدرسة في غزة، زاعما أن عناصر وقادة حركة حماس الفلسطينية يعملون من خلالها.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في موقعها على الإنترنت (واي نت)، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي ادعاءاته بأن " حماس وقادتها استخدموا مجمع المدرسة كمركز قيادة وسيطرة، حيث خططوا ونفذوا من خلاله هجمات ضد قوات الدفاع الإسرائيلية ودولة إسرائيل".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن ما لا يقل عن 12 شخصا استشهدوا فى الهجوم، بحسب الصحيفة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب غزة حركة حماس الفلسطينية فلسطين
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