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BBC

الحوثيون يتوعدون برد حاسم على قصف خزانات الوقود بالحديدة

05:06 م الخميس 08 أغسطس 2024

عبد الملك الحوثي

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(وكالات)

قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إن رد الجماعة قادم وحتمي على قصف خزانات الوقود في ميناء الحديدة اليمني.

وأكد عبد الملك الحوثي، على استمرار مسار جبهات الإسناد في جنوب لبنان واليمن والعراق وكذلك حتمية الرد على جميع الهجمات التي تتعرض لها المقاومة.

وصرح عبد الملك الحوثي، أن تأخر الرد من المحور بشكل عام في مقابل التصعيد الإسرائيلي الأخير في المنطقة مسألة تكتيكية بحتة، قائلًا إن إسرائيل تعلم أنه لا تراجع عن الرد الذي يقابله على الجانب الآخر استعدادات تشرف عليها الولايات المتحدة وتتعاون فيها دول الغرب.

وأكد زعيم الحوثيين، على أن الضغوطات لن تجدي نفعًا في ثني الجماعة عن قرار الرد على الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرًا إلى وجود محاولات ومساع أمريكية وأوروبية ومن عدد من الدول العربية من أجل منع الحوثيين من الرد على إسرائيل.

عبد الملك الحوثي جماعة أنصار الله الحوثية الحوثيون
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