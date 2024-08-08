وزير الخارجية اللبناني يناقش آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي مع نظيره النرويجي

لبنان - (أ ش أ)

ناقش وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي آخر، الجهود والمساعي القائمة لتجنيب المنطقة الدخول في حرب شاملة جراء تصعيد اسرائيل الخطير في لبنان وإيران وعدوانها المستمر على لبنان وغزة.

وأكد الوزير بو حبيب - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - أن "التصعيد الاسرائيلي هدفه تعطيل مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تبناها مجلس الأمن في قراره رقم 2735"، منددا بـ"تعمّد اسرائيل استهداف المدنيين في اعتداءاتها على لبنان، في انتهاك سافر ومدان لمبادئ القوانين الدولية".

ومن جانبه، شدد وزير خارجية النرويج على أن "بلاده تسعى، مع كل الأطراف المعنية، لخفض التصعيد ومنع إنفلات الأمور".

واعتبر أن "الحرص على مصلحة الفلسطينيين وعلى التوصل لوقف إطلاق نار في غزة يقتضي تجنب إشعال حرب في المنطقة"، كما أكد أن "النرويج، التي تولي اهتماما كبيرا بلبنان، لا ترغب في أن يكون ضحية لموجة جديدة من التصعيد والحروب في المنطقة".