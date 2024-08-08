إعلان

BBC

وزير الخارجية اللبناني يناقش آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي مع نظيره النرويجي

04:46 م الخميس 08 أغسطس 2024

عبدالله بو حبيب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

لبنان - (أ ش أ)

ناقش وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي آخر، الجهود والمساعي القائمة لتجنيب المنطقة الدخول في حرب شاملة جراء تصعيد اسرائيل الخطير في لبنان وإيران وعدوانها المستمر على لبنان وغزة.

وأكد الوزير بو حبيب - حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - أن "التصعيد الاسرائيلي هدفه تعطيل مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تبناها مجلس الأمن في قراره رقم 2735"، منددا بـ"تعمّد اسرائيل استهداف المدنيين في اعتداءاتها على لبنان، في انتهاك سافر ومدان لمبادئ القوانين الدولية".

ومن جانبه، شدد وزير خارجية النرويج على أن "بلاده تسعى، مع كل الأطراف المعنية، لخفض التصعيد ومنع إنفلات الأمور".

واعتبر أن "الحرص على مصلحة الفلسطينيين وعلى التوصل لوقف إطلاق نار في غزة يقتضي تجنب إشعال حرب في المنطقة"، كما أكد أن "النرويج، التي تولي اهتماما كبيرا بلبنان، لا ترغب في أن يكون ضحية لموجة جديدة من التصعيد والحروب في المنطقة".

هذا المحتوى من

Asha
عبدالله بو حبيب لبنان إسرائيل النرويج
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحوثيون يتوعدون برد حاسم على قصف خزانات الوقود بالحديدة

إعلان

إعلان

90.4 % علوم و87% رياضة.. ننشر الحدود الدنيا الرسمية لتنسيق المرحلة الأولى
طريقة معرفة نتيجة كليتك بتنسيق المرحلة الأولى 2024
اكتشاف كنز داخل منزل في أسيوط.. ما القصة؟
قرار من التعليم العالي بشأن السماح لطلاب العام الماضي بدخول تنسيق 2024
عفو رئاسي.. السيسي يوجه بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب بالأولمبياد
عبد العاطي ونظيره الإماراتي يناقشان مساعي وقف إطلاق النار بغزة