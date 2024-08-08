مسؤول إيراني: طهران تعتمد سياسة الباب المفتوح في الصناعة النووية

طهران - (د ب أ)

قال رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الخميس، إن "تيار الاستكبار يتهم إيران بالتكتم في الصناعة النووية بينما تضع الجمهورية الاسلامية الايرانية على جدول أعمالها سياسة الباب المفتوح".

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، بأن إسلامي أشار في حديثه خلال الملتقى الوطني "دور واستخدام التكنولوجيا النووية في نظام السلامة والصحة"، إلى وثيقة العشرين عاما للبرنامج النووي الإيراني، قائلا إن "جهودا بذلت بالتعاون مع الجامعات لتترك التكنولوجيا النووية أثرا في حياة الناس".

وأوضح في جانب آخر أن "إحدى الطاقات في مجال الصناعة النووية هي الأدوية المشعة ويمكن اليوم الإعلان بفخر وقوة أن إيران باتت اليوم في هذا المضمار ضمن الدول الثلاث في العالم، وهذا ما تؤكده المجلات المعتمدة في العالم".

وأضاف إسلامي أنه فيما يخص الماء الثقيل فقد "استطاعت الجمهورية الاسلامية الإيرانية لا سيما في مجال الأدوية والصحة إيجاد ثورة، إن الماء الثقيل المنتج في إيران، يتمتع اليوم بالمرتبة الأولى من حيث الجودة في العالم ونعمل على تطوير هذا المنتج".

وقال رئيس مؤسسة الطاقة الذرية "إننا نقوم اليوم بإنتاج وتوزيع 60 دواء مشعا في البلاد وهناك 20 دواء مشعا آخر قيد الاختبار السريري".