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نتنياهو: نرغب في مساعدة الدول العربية بتنصيب إدارة لغزة بعد خروج حماس

04:42 م الخميس 08 أغسطس 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه يتقدم باعتذاره عن وقوع هجوم الـ7 من أكتوبر على مواقع الجيش الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة، معربًا عن أسفه الشديد لوقوع الهجوم.

وأشار نتنياهو خلال تصريحاته، إلى مواجهة إسرائيل محورًا إيرانيًا "متكاملًا" وليس حركة المقاومة الإسلامية حماس فقط، مطالبًا بتنظيم الصفوف الإسرائيلية بشكل أفضل من أجل الدفاع عنها على نطاق أوسع.

وأكد نتنياهو، على إدراكه خطورة مسألة تحول الحرب في قطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع، مشيرًا في الوقت ذاته إلى استعداد الجيش الإسرائيلي لخوض تلك الحرب.

وتحدث نتنياهو عن الاتهامات الموجهة له بتغليب مصالحه الشخصية على مصلحة إسرائيل بالقول، إنه يفضل أن "يحظي بتغطية إعلامية سيئة على أن يحظى بنعي جيد".

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه يرغب في إدارة قطاع غزة من قبل إدارة مدنية يدعمها شركاء إقليميين.

وأعرب نتنياهو، عن رغبته في مساعدة الدول العربية في تنصيب "كيان" في قطاع غزة لإدارته لا يهدد إسرائيل بعد خروج حركة حماس منه، حسب تصريحاته، مشددًا على أن هدفه الأكبر يتمثل في "استعادة مبدأ الردع الإسرائيلي" وتدمير قدرات حماس بالكامل.

بنيامين نتنياهو إسرائيل حماس الجيش الإسرائيلي
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