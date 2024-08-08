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الخطوط الجوية اللبنانية تعدّل بعض رحلاتها لأسباب تقنية

04:30 م الخميس 08 أغسطس 2024

الخطوط الجوية اللبنانية

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بيروت - ( د ب أ )

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط ، الخطوط الجوية اللبنانية، اليوم الخميس، تعديل بعض رحلاتها للفترة الممتدة من 9 إلى 13 أغسطس الجاري لأسباب تقنية.

وقالت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، في بيان صحفي اليوم، إن رحلاتها للفترة الممتدة من غد الجمعة إلى 13 من الشهر الجاري ستبقى على مواعيدها باستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.

وأفادت الشركة بتأخير موعد عودة 6 رحلات وتأخير موعد إقلاع 3 رحلات غداً الجمعة، كما أعلنت تأخير موعد عودة 6 رحلات بعد غد السبت، وتأخير موعد عودة 6 رحلات، وتأخير موعد إقلاع رحلتين يوم الأحد المقبل، وتأخير موعد عودة 5 رحلات يوم الاثنين المقبل، وتأخير موعد عودة 7 رحلات، وتأخير موعد إقلاع رحلة واحدة يوم الثلاثاء المقبل.

وألغت عدد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى بيروت في ظلّ حالة الترقب التي يشهدها لبنان بعد اغتيال إسرائيل القائد في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت وتوعّد حزب الله بالرد على عملية الاغتيال، والتهديدات الإسرائيلية باستهداف لبنان.

الخطوط الجوية اللبنانية بيروت لبنان
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