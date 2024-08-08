وزير الخارجية اللبناني: تصعيد إسرائيل هدفه تعطيل مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار بغزة

بيروت - ( د ب أ )

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم الخميس، أن تصعيد إسرائيل الخطير في لبنان وإيران وعدوانها المستمر على غزة هدفه تعطيل مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير بو حبيب اليوم من نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، تم خلاله مناقشة آخر الجهود والمساعي القائمة لتجنيب المنطقة الدخول في حرب شاملة جراء تصعيد اسرائيل الخطير في لبنان وإيران وعدوانها المستمر على لبنان وغزة .

وأكد الوزير بو حبيب أن "التصعيد الاسرائيلي هدفه تعطيل مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تبناها مجلس الأمن في قراره رقم 2735".

وندد بـ "تعمّد اسرائيل استهداف المدنيين في اعتداءاتها على لبنان، في انتهاك سافر ومدان لمبادئ القوانين الدولية".

بدوره، شدد وزير خارجية النرويج على أن "بلاده تسعى مع كل الأطراف المعنية لخفض التصعيد ومنع انفلات الأمور".

واعتبر أن "الحرص على مصلحة الفلسطينيين وعلى التوصل لوقف إطلاق نار في غزة يقتضي تجنب إشعال حرب في المنطقة"، مؤكدا أن "النرويج التي تولي اهتماما كبيرا بلبنان لا ترغب في أن يكون ضحية لموجة جديدة من التصعيد والحروب في المنطقة".