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BBC

في إطار ردها على تل أبيب.. النرويج تستدعي ممثل سفارة إسرائيل لديها

04:21 م الخميس 08 أغسطس 2024

النرويج

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(وكالات)


استدعت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الخميس، ممثل سفارة إسرائيل في أوسلو للاحتجاج على قرار رفع الصفة الدبلوماسية عن عدد من موظفيها في الأراضي الفلسطينية.

جاءت خطوة النرويج، بعد رفع تل أبيب الصفة الدبلوماسية عن عدد من دبلوماسييها في الأراضي الفلسطينية كإجراء عقابي، عقب تقديم النرويج رأيها في المحكمة الجنائية الدولية والذي يفيد بأن اتفاقية أوسلو لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن خطوة تل أبيب جاءت كرد على ما قامت به أوسلو في الجنائية الدولية.

وبموجب القرارلن تسمح إسرائيل لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية.

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