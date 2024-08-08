بعد سحب الصفة الدبلوماسية من ممثليها.. النرويج تتوعد إسرائيل بعواقب وخيمة

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت إسرائيل اليوم الخميس، أنها سحبت الصفة الدبلوماسية من 8 من ممثلي البعثة النرويجية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن وزير الخارجية يسرائيل كاتس أبلغ النرويج أنه سوف يلغي الوضع الدبلوماسي للممثلين النرويجيين المتواجدين في إسرائيل الذين كانوا مسؤولين عن الأراضي الفلسطينية.

ووصف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي خطوة إسرائيل بأنها "عمل متطرف"، ووفقا لبيان الخارجية النرويجية، قال إيدي إن "النرويج صديقة إسرائيل وستكون كذلك دوما".

وفي مايو، قررت النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية وهو شيء تعارضه إسرائيل بشدة.

وقال كاتس "أيا كان من يهاجمنا ويسعى لسياسة أحادية الجانب ضدنا سوف يدفع الثمن".

وأضاف "عوضا عن القتال ضد الفلسطينيين بعد السابع أكتوبر ودعم إسرائيل، التي تقاتل ضد محور الشر الإيراني، اختارت النرويج إعطاء حماس جائزة في شكل الاعتراف بدولة فلسطينية".

ومن المقرر سحب الصفة الدبلوماسية من الممثلين خلال سبعة أيام من الإخطار.

ورغم قول النرويج إنها صديقة لإسرائيل، فإنها تواصل انتقاد الاحتلال وطريقة شن الحرب في قطاع غزة والمعاناة التي خلفتها الحرب على السكان المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف إيدي أن القرار الإسرائيلي سيكون له عواقب على علاقة النرويج بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدون توضيح ماهية العواقب.





