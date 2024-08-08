الاتحاد الأوروبي: التوغل الأوكراني الأخير في كورسك الروسية هو "دفاع عن النفس"

بروكسل - (د ب أ)

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس، إن التكتل يعتقد أن التوغل الأوكراني الأخير في منطقة كورسك الحدودية الروسية، هو جزء من "الحرب الدفاعية المشروعة" للبلاد.

وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن أوكرانيا "لديها الحق في الدفاع عن نفسها" ضد روسيا، بما يشمل "ضرب العدو على أراضيه".

ومن جانبها، أعلنت روسيا حالة الطوارئ في كورسك في ظل أعمال القتال التي تشهدها المنطقة، وقالت وزارة الدفاع في موسكو إن هناك نحو 1000 جندي أوكراني يشاركون في الهجوم.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي على "دعم التكتل الكامل لأوكرانيا في دفاعها المشروع عن نفسها ضد العدوان"، وقال إنه سيستمر في تزويد كييف بـ"المساعدة السياسية والمالية والإنسانية والدبلوماسية والعسكرية"