إعلان

BBC

الاتحاد الأوروبي: التوغل الأوكراني الأخير في كورسك الروسية هو "دفاع عن النفس"

04:16 م الخميس 08 أغسطس 2024

الجيش الاوكراني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بروكسل - (د ب أ)

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس، إن التكتل يعتقد أن التوغل الأوكراني الأخير في منطقة كورسك الحدودية الروسية، هو جزء من "الحرب الدفاعية المشروعة" للبلاد.

وقال المتحدث باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن أوكرانيا "لديها الحق في الدفاع عن نفسها" ضد روسيا، بما يشمل "ضرب العدو على أراضيه".

ومن جانبها، أعلنت روسيا حالة الطوارئ في كورسك في ظل أعمال القتال التي تشهدها المنطقة، وقالت وزارة الدفاع في موسكو إن هناك نحو 1000 جندي أوكراني يشاركون في الهجوم.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي على "دعم التكتل الكامل لأوكرانيا في دفاعها المشروع عن نفسها ضد العدوان"، وقال إنه سيستمر في تزويد كييف بـ"المساعدة السياسية والمالية والإنسانية والدبلوماسية والعسكرية"

الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوكرانيا بروكسل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد سحب الصفة الدبلوماسية من ممثليها.. النرويج تتوعد إسرائيل بعواقب وخيمة

إعلان

إعلان

90.4 % علوم و87% رياضة.. ننشر الحدود الدنيا الرسمية لتنسيق المرحلة الأولى
طريقة معرفة نتيجة كليتك بتنسيق المرحلة الأولى 2024
اكتشاف كنز داخل منزل في أسيوط.. ما القصة؟
قرار من التعليم العالي بشأن السماح لطلاب العام الماضي بدخول تنسيق 2024
عفو رئاسي.. السيسي يوجه بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب بالأولمبياد
عبد العاطي ونظيره الإماراتي يناقشان مساعي وقف إطلاق النار بغزة