واشنطن تجدد التزامها بدعم سيادة جورجيا وسلامة أراضيها

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم سيادة جورجيا وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية - اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الـ16 لغزو روسيا لجورجيا" ندعو روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2008 بسحب قواتها إلى مواقع ما قبل الصراع والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، روسيا إلى التراجع عن اعترافها بما يسمى باستقلال منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تسمح لعشرات الآلاف من النازحين داخلياً بالعودة إلى ديارهم بأمان.

وأكد أن دعم الولايات المتحدة لشعب جورجيا في سعيه إلى مستقبل أوروبي أطلسي والتوصل إلى حل سلمي للصراع لا يزال مستمراً.

ووفقا لبلينكن،"نحيي اليوم ذكرى مرور ستة عشر عامًا على غزو روسيا لدولة جورجيا ونتذكر أولئك الذين قتلوا أو أصيبوا أو نزحوا بسبب الحملة العسكرية الروسية والاحتلال غير القانوني .

وأشار إلى أن روسيا تواصل حتى يومنا هذا احتلال 20 في المئة من أراضي جورجيا وفرض إرادتها على الناس هناك، بما في ذلك من خلال المطالبة بنقل الأراضي المهمة استراتيجيًا في أبخازيا إلى روسيا واتخاذ خطوات لإنشاء قاعدة بحرية دائمة في أوشامشير.