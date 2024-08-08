الخارجية الإيرانية: الرد على اغتيال هنية سيكون "مكلفًا" لإسرائيل

(وكالات)

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، اليوم الخميس، إن رد طهران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية سيكون "مكلفًا" لإسرائيل ولكنه سيصب في صالح "أمن المنطقة"، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "فرانس برس".

وتأتي تصريحات باقري كني، عقب توعد إيران بالرد على إسرائيل عقب حادثة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية أثناء تواجده في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني بطهران.

من جانبها أعلنت إسرائيل استعدادها للهجوم الإيراني المحتمل، مؤكدة في الوقت ذاته أنها على أتم الاستعداد للرد على الهجوم الإيراني ومتوعدة بالرد على أي هجوم.