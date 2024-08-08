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قبرص تُبدي استعدادها للمساعدة في إجلاء المواطنين الأجانب من الشرق الأوسط

02:59 م الخميس 08 أغسطس 2024

قبرص

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أثينا - (د ب أ)

أعلنت قبرص اليوم الخميس، أنها مستعدة للمساعدة في إجلاء المواطنين الأجانب من لبنان، في حالة حدوث تصعيد في الصراع بين إسرائيل وحركة حزب الله.

وقال المتحدث باسم الحكومة جيانيس أنطونيو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، "نحن مستعدون للمساعدة إذا تطلب الأمر".

وأضاف أنطونيو أن سفارات العديد من دول الاتحاد الأوروبي تواصلت بالفعل مع الحكومة القبرصية لمناقشة تفاصيل عمليات الإجلاء.

وعملت قبرص، وهي أقرب دولة عضو بالاتحاد الأوروبي جغرافيا للشرق الأوسط، على نحو متكرر كمركز لعمليات المساعدات والإجلاء خلال الأزمات في المنطقة.

وتستغرق رحلة الطيران من لبنان إلى قبرص نحو 35 دقيقة.

ويمكن أيضا استخدام العبّارات لنقل الأشخاص الذين يرغبون في مغادرة البلاد إلى مينائي ليماسول أو لارنكا القبرصيين، وجرى استخدام هذين المسارين مرات عدة لجلب الناس إلى مناطق آمنة في الشهور الأخيرة.



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