جردوه من ملابسه وسحلوه بالطريق العام.. إسدال الستار على جريمة المنتزه في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 متهمين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف.

صدر الحكم برئاسة المستشار سمير علي شرباش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار إيهاب حسن نور الدين، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

وترجع وقائع القضية رقم 8662 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم بورود بلاغ من المجني عليه "م.ح.س" بتعدي متهمين عليه بالأسلحة البيضاء واستعراض القوة.

وأشارت التحقيقات إلى وجود خلافات سابقة تطورت إلى مشاجرة بين المجني عليه "م.ح.س" والمتهمين وهم كل من "م.م.م"أ.ج.م" و"م.هـ.أ" و"ك.أ.م" و"م.ي.ز".

ووفقًا لأوراق القضية، تفاجئ المجني عليه أثناء تواجده بالطريق العام بالمتهمين يجذبوه من ملابسه داخل مدخل أحد العقارات وجردوه من ملابسه وتعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء وسرقة هاتفه المحمول وسحله بالطريق العام.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.