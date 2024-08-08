مظاهرات حاشدة مناهضة لليمين المتطرف في المملكة المتحدة

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

احتشد آلاف المتظاهرين في شوارع إنجلترا اليوم الخميس في احتجاجات مناهضة للعنصرية،بعد تحذيرات من تصاعد عنف اليمين المتطرف في المملكة المتحدة،بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المتظاهرين المناهضين للعنصرية احتشدوا في شوارع إنجلترا؛من نيوكاسل إلى لندن وعبر بريستول،بعد ورود تقارير تفيد بأن الشرطة كانت تتوقع تنظيم مظاهرات لليمين المتطرف في أكثر من 100 موقع.

وأوضحت "الجارديان" أن المشاركين في الاحتجاجات المضادة لليمين المتطرف تجمعوا في الشوارع قبل مظاهرات اليمين،وتزايدت أعدادهم من العشرات إلى المئات ثم إلى الآلاف.

واستعدت الشرطة البريطانية لاحتمال تصاعد العنف،إلا أن الاحتجاجات المضادة للعنف فاقت عدد مظاهرات اليمين المتطرف.

وأغلقت الشركات والمطاعم والمراكز الطبية أبوابها مبكرا بعد تحذيرات من الشرطة عقب انتشار قوائم على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أماكن التخطيط لفعاليات اليمين المتطرف.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة شهدت خلال الأسبوع الماضي أسوأ موجة اضطرابات منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث تحولت الاحتجاجات المناهضة للهجرة إلى أعمال عنف.