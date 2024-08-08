كوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة ضحايا الموجة الحارة إلى 18 قتيلا و1907 مصابين

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية والأمن في كوريا الجنوبية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الموجة الحارة التي تضرب البلاد إلى 18 قتيلا و1907 مصابين.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) أن حالات الوفاة والإصابة تم تسجيلها في الفترة ما بين 20 مايو الماضي وحتى 6 أغسطس الجاري،مضيفة أن الموجة الحارة تسببت أيضا في نفوق 5420 رأس ماشية و430 ألف سمكة بالمزارع السمكية بأنحاء البلاد.

وأشارت الشبكة إلى أن الخسائر جراء الموجة الحارة التي تعاني منها كافة أنحاء البلاد لا زالت في زيادة مستمرة وذلك وفق البلاغات التي تتلقاها السلطات من المواطنين.