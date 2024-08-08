العراق.. إعدام 12 شخصًا بينهم إمرأة لإدانتهم بتجارة المخدرات

بغداد - (د ب أ)

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الخميس، ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً بحق 12 مدانا بينهم امرأة تحمل جنسية أجنبية لقيامهم باستيراد المواد المخدرة من إحدى دول الجوار لغرض المتاجرة بها في العراق.

وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان صحفي اليوم، أن خمسة أشخاص بينهم امرأة تحمل جنسية أجنبية تم إلقاء القبض عليهم في منفذ زرباطية الحدودي مع إيران وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات بوزن 1.5 كجم.

وأوضح أن أربعة متهمين تمت إدانتهم لقيامهم بنقل المواد المخدرة بين محافظتي البصرة وبغداد أما المدانين الثلاثة الباقين حكم عليهم بالإعدام كونهم من التجار الرئيسيين للمخدرات الذين يقومون باستيرادها حيث ضبط بحوزتهم 800 جرام من المخدرات و 50 جرام کرستال و 18 حبة من مادة المثيل أمفيتامين.

وسبق للقضاء العراقي أن أصدر مؤخرا أحكاما بإعدام ستة مدانين بالاتجار وترويج المخدرات في البلاد.





