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إستونيا تفرض قيودًا صارمة على حدودها مع روسيا

02:38 م الخميس 08 أغسطس 2024

إستونيا مع روسيا

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ريجا - (د ب أ)

أعلنت حكومة إستونيا اليوم الخميس فرض قيود صارمة على حدودها الشرقية مع روسيا.

وسوف تدخل القيود الأكثر صرامة حيز التنفيذ على الفور على نقاط العبور الحدودية على الطرق والسكك الحديدية في نارفا وكويدولا ولوهاما؛ لكي تحل محل عمليات التفتيش السابقة على الركاب والسيارات التي تعتمد على المخاطر.

والهدف من هذه القيود منع نقل وعبور السلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي عبر إستونيا.

وطالب مجلس الضرائب والجمارك الإستوني جميع المسافرين عبر الحدود ضمان عدم حملهم أي أغراض محظورة.

وقال مدير الجمارك فولديمار لينو إنه يجب إتاحة مزيد من الوقت لعبور الحدود، لأنه سوف يتم فحص كل شخص وكل سيارة في المستقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض 14 حزمة عقوبات ضد روسيا، تتضمن قيودا تجارية كبيرة، وذلك منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

حكومة إستونيا روسيا
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