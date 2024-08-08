النرويج تعلق على قرار إسرائيل إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتها بفلسطين

(وكالات)

قالت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الخميس، إنها تلقت رسالة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها أنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية.

وصرحت الخارجية النرويجية، في بيان لها، أن إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتها بالأراضي الفلسطينية سيكون له عواقب.

ووصفت الخارجية النرويجية، قرار الحكومة الإسرائيلية بـ إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتها بـ "التصرف المتطرف" من الحكومة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إسرائيل البدء في اتخاذ عدد من الإجراءات العقابية ضد النرويج بعد الرأي الذي قدمته للمحكمة الجنائية الدولية والذي يفيد بأن اتفاقية أوسلو لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية.