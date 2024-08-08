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BBC

الجارديان: تصريحات سموتريش عن تجويع أهالي غزة تثير غضبًا دوليًا

01:50 م الخميس 08 أغسطس 2024

وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي

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المملكة المتحدة - (أ ش أ)


أدان الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش والتى جاء فيها بأن تجويع الفلسطينيين في غزة قد يكون "مبررا وأخلاقيا".
وقال سموتريش في تصريحات له نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الخميس " العالم لن يسمح لنا بتجويع مليوني شخص، رغم أنّ هذا الأمر قد يكون مبرراً وأخلاقياً من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ شنّت حماس هجومها غير المسبوق على الدولة العبرية في 7 أكتوبر".
وقال الاتحاد الأوروبي إن التجويع المتعمد للمدنيين يشكل جريمة حرب، ونتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن كلمات الوزير اليميني المتطرف.
من جانبها انتقدت فرنسا سموتريش أيضا، وقالت "إن تقديم المساعدات الإنسانية لشعب غزة هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي بالنسبة لإسرائيل لأنها تسيطر على كل سبل الوصول إلى الأراضي".
ودعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الحكومة الإسرائيلية الأوسع نطاقا إلى التراجع عن هذه التصريحات وإدانتها.

المملكة المتحدة الجارديان بتسلئيل سموتريش وزير المالية الإسرائيلي
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