رئيس الوزراء الياباني يشكل مجموعة عمل لمتابعة تجاوب السلطات مع الزلزال

اليابان - (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الخميس تشكيل مجموعة عمل لإدارة الأزمات بمكتب رئاسة الوزراء للإشراف على استجابة الحكومة مع الزلزال الذي ضرب جنوب غرب البلاد صباح اليوم بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مجموعة العمل تقوم حاليا على جمع معلومات عبر التواصل مع الوزارات والوكالات المعنية والحكومات المحلية بشأن الزلزال والتجاوب معه والأضرار الناجمة عنه.

من جانبه.. قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هاياشي يوشيماسا إن الزلزال تسبب في وقوع خسائر مادية وبشرية، فيما لم يتم التأكد من حجم تلك الخسائر والأضرار حتى الآن.

وكانت السلطات اليابانية أصدرت تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال في محافظات "كوتشي" و"ميازاكي" و"أويتا" و"كاجوشيما" بالإضافة إلى محافظة "إهيمه".