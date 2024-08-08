إعلان

BBC

رئيس الوزراء الياباني يشكل مجموعة عمل لمتابعة تجاوب السلطات مع الزلزال

01:41 م الخميس 08 أغسطس 2024

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

اليابان - (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الخميس تشكيل مجموعة عمل لإدارة الأزمات بمكتب رئاسة الوزراء للإشراف على استجابة الحكومة مع الزلزال الذي ضرب جنوب غرب البلاد صباح اليوم بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مجموعة العمل تقوم حاليا على جمع معلومات عبر التواصل مع الوزارات والوكالات المعنية والحكومات المحلية بشأن الزلزال والتجاوب معه والأضرار الناجمة عنه.
من جانبه.. قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هاياشي يوشيماسا إن الزلزال تسبب في وقوع خسائر مادية وبشرية، فيما لم يتم التأكد من حجم تلك الخسائر والأضرار حتى الآن.
وكانت السلطات اليابانية أصدرت تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال في محافظات "كوتشي" و"ميازاكي" و"أويتا" و"كاجوشيما" بالإضافة إلى محافظة "إهيمه".

هذا المحتوى من

Asha
فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني اليابان الزلزال
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 39 ألفًا و699 شخصًا

إعلان

إعلان

قرار من التعليم العالي بشأن السماح لطلاب العام الماضي بدخول تنسيق 2024
عفو رئاسي.. السيسي يوجه بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب بالأولمبياد
عبد العاطي ونظيره الإماراتي يناقشان مساعي وقف إطلاق النار بغزة