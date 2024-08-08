إعلان

BBC

تركيا: حكومة نتنياهو دمرت جهود السلام عبر اغتيال هنية

01:07 م الخميس 08 أغسطس 2024

إسماعيل هنية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

أنقرة - (د ب أ)

قال نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "دمرت جهود السلام"، عبر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم الخميس، عن يلماز قوله في كلمة له، أمس الأربعاء، في الاجتماع الاستثنائي المفتوح للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مدينة جدة السعودية، إن حكومة نتنياهو "المتطرفة والعنصرية، أدخلت المنطقة بأكملها في الفوضى خدمة لأغراضها السياسية".

وأعرب يلماز عن تعازيه في وفاة هنية، الذي اغتيل بإيران في 31 من يوليو الماضي، وقال: "ندين هذا الاغتيال المخزي والمثير للاشمئزاز لإسرائيل، كما ندين انتهاك إسرائيل لسيادة إيران".

وشدد يلماز على أن إسرائيل "تستفز المنطقة وجميع الدول الإسلامية باستهداف إيران"، مبينا أن ذلك "يهدد النظام الدولي الهش بالفعل".

وأشار يلماز إلى أن "المقاومة ستستمر طالما استمر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، وبيّن أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط هو "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967".

وذكّر يلماز أن هنية كان يتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة، وقال: "إن هذا الاغتيال يظهر مرة أخرى أن الحكومة الإسرائيلية لا تهتم بالسلام".

وزير الخارجية التركي نوح يلماز اغتيال هنية بنيامين نتنياهو حركة حماس إسماعيل هنية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عقب الزلزال بقوة 7.1 درجة.. اليابان تعلق رحلات الطيران من مطار ميازاكي

إعلان

إعلان

قرار من التعليم العالي بشأن السماح لطلاب العام الماضي بدخول تنسيق 2024
عفو رئاسي.. السيسي يوجه بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب بالأولمبياد
عبد العاطي ونظيره الإماراتي يناقشان مساعي وقف إطلاق النار بغزة