إعلان

BBC

استطلاع: 75% من الأمريكيين يرون الانتخابات المقبلة مهمة لمستقبل الديمقراطية

12:56 م الخميس 08 أغسطس 2024

75% من الأمريكيين يرون الانتخابات المقبلة مهمة لمس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

كشف استطلاع جديد للرأي أن ما يقرب من 3 من كل 4 بالغين أمريكيين يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية المقبلة مهمة لمستقبل الديمقراطية الأمريكية.

وأظهر الاستطلاع - الذي أجرته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة - أن معظم الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين يرون الانتخابات "مهمة" أو "بالغة الأهمية" للديمقراطية.

ويقول أكثر من نصف الديمقراطيين إن انتخابات نوفمبر المقبل "مهمة للغاية" لمستقبل الديمقراطية الأمريكية مقارنة بنحو 4 من كل 10 مستقلين وجمهوريين.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن العديد من الديمقراطيين مازالوا ينظرون إلى المرشح الجمهوري دونالد ترامب باعتباره تهديدا للديمقراطية بعد محاولته قلب نتائج انتخابات 2020 ، واحتضانه للمشاغبين الذين هاجموا مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2021، وتهديده بالسعي للانتقام من خصومه إذا فاز بإعادة انتخابه.

ويظهر الاستطلاع أيضا أن التحديات الخاصة بالديمقراطية في الانتخابات يشعر بها كبار السن أكثر من الشباب ، ويقول حوالي نصف البالغين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما أو أكثر إن نتيجة الانتخابات مهمة للغاية لمستقبل الديمقراطية مقارنة بحوالي 4 من كل 10 بالغين تحت سن 45 عاما.

هذا المحتوى من

Asha
الانتخابات الرئاسية الامريكية الكونجرس الأمريكي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تركيا: حكومة نتنياهو دمرت جهود السلام عبر اغتيال هنية

إعلان

إعلان

قرار من التعليم العالي بشأن السماح لطلاب العام الماضي بدخول تنسيق 2024
عفو رئاسي.. السيسي يوجه بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب بالأولمبياد
عبد العاطي ونظيره الإماراتي يناقشان مساعي وقف إطلاق النار بغزة