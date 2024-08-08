استطلاع: 75% من الأمريكيين يرون الانتخابات المقبلة مهمة لمستقبل الديمقراطية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

كشف استطلاع جديد للرأي أن ما يقرب من 3 من كل 4 بالغين أمريكيين يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية المقبلة مهمة لمستقبل الديمقراطية الأمريكية.

وأظهر الاستطلاع - الذي أجرته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة - أن معظم الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين يرون الانتخابات "مهمة" أو "بالغة الأهمية" للديمقراطية.

ويقول أكثر من نصف الديمقراطيين إن انتخابات نوفمبر المقبل "مهمة للغاية" لمستقبل الديمقراطية الأمريكية مقارنة بنحو 4 من كل 10 مستقلين وجمهوريين.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن العديد من الديمقراطيين مازالوا ينظرون إلى المرشح الجمهوري دونالد ترامب باعتباره تهديدا للديمقراطية بعد محاولته قلب نتائج انتخابات 2020 ، واحتضانه للمشاغبين الذين هاجموا مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2021، وتهديده بالسعي للانتقام من خصومه إذا فاز بإعادة انتخابه.

ويظهر الاستطلاع أيضا أن التحديات الخاصة بالديمقراطية في الانتخابات يشعر بها كبار السن أكثر من الشباب ، ويقول حوالي نصف البالغين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما أو أكثر إن نتيجة الانتخابات مهمة للغاية لمستقبل الديمقراطية مقارنة بحوالي 4 من كل 10 بالغين تحت سن 45 عاما.