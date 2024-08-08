إعلان

BBC

بعد تقديم رأيها بالجنائية الدولية.. إسرائيل تعلن البدء باتخاذ إجراءات عقابية بحق النرويج

12:55 م الخميس 08 أغسطس 2024

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، عن البدء باتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج إثر الرأي الذي قدمته للمحكمة الجنائية الدولية والذي يفيد بأن اتفاقية أوسلو لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية.

وكان وزير الخارجية النرويجي إسبن إيدي، قد قال في تصريحات سابقة، إن النرويج ملزمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للبلاد بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.

واعترفت النرويج بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة وهي الخطوة التي أثارت غضب إسرائيل وتوعدت بالرد عليها.

يسرائيل كاتس تل أبيب المحكمة الجنائية الدولية وزير الخارجية الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استطلاع: 75% من الأمريكيين يرون الانتخابات المقبلة مهمة لمستقبل الديمقراطية

إعلان

إعلان

قرار من التعليم العالي بشأن السماح لطلاب العام الماضي بدخول تنسيق 2024
عفو رئاسي.. السيسي يوجه بالإفراج عن 600 من المحكوم عليهم
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب بالأولمبياد
عبد العاطي ونظيره الإماراتي يناقشان مساعي وقف إطلاق النار بغزة