بعد تقديم رأيها بالجنائية الدولية.. إسرائيل تعلن البدء باتخاذ إجراءات عقابية بحق النرويج

(وكالات)

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، عن البدء باتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج إثر الرأي الذي قدمته للمحكمة الجنائية الدولية والذي يفيد بأن اتفاقية أوسلو لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية.

وكان وزير الخارجية النرويجي إسبن إيدي، قد قال في تصريحات سابقة، إن النرويج ملزمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للبلاد بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.

واعترفت النرويج بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة وهي الخطوة التي أثارت غضب إسرائيل وتوعدت بالرد عليها.