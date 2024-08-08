لخطوط الجوية الفرنسية تمدد رحلاتها من وإلى بيروت حتى 13 أغسطس

(وكالات)

أعلنت شركة الخطوط الفرنسية للطيران، اليوم الخميس، تمديد تعليق الرحلات من وإلى بيروت حتى الـ 11 من أغسطس الجاري.

ويأتي ذلك بعد تعليق شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية، جميع رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت حتى الـ13 من أغسطس وسط المخاوف من اندلاع حرب في المنطقة إثر تهديد إيران بتوجيه ضربة إلى إسرائيل.

وتوعدت إيران، إسرائيل بالرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء إقامته في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران.