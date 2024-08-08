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اليابان: محطات الطاقة النووية لم تشهد أعطال عقب الزلزال

12:21 م الخميس 08 أغسطس 2024

اليابان

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اليابان - (أ ش أ)

أعلنت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية في اليابان اليوم الخميس أنه لم تحدث أي أعطال في محطة سينداي للطاقة النووية بمحافظة "كاجوشيما"، وذلك في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غربي البلاد وبلغت شدته 7.1 درجة على مقياس ريختر.

كما أعلنت شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية في اليابان - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - عدم وجود أعطال في محطة إيكاتا للطاقة النووية بمحافظة "إهيمه"، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي تغير في مستويات الإشعاع في المنطقة المحيطة بالمحطة.

وكان زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر قد ضرب في وقت سابق اليوم جنوب غربي اليابان، إلا أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية، كما صدرت تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الزلزال في محافظات "كوتشي" و"ميازاكي" و"أويتا" و"كاجوشيما" بالإضافة إلى "إهيمه".

هذا المحتوى من

Asha
اليابان محطات الطاقة النووية الزلزال محطة سينداي للطاقة النووية
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