بعد أسبوع من أعمال الشغب.. تظاهرات مناهضة لـ"العنصرية" في المملكة المتحدة

لندن - (بي بي سي)

تظاهر آلاف الأشخاص المناهضين للعنصرية في مدن وبلدات في أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة، بعد أسبوع من أعمال الشغب والفوضى المناهضة للمهاجرين.

وكانت التجمعات في المواقع التي كان من المتوقع أن تشهد احتجاجات مناهضة للهجرة - بما في ذلك شمال لندن وبريستول ونيوكاسل - سلمية إلى حد كبير، حيث شكل المتظاهرون الذين هتفوا "اللاجئون مرحب بهم هنا" الجزء الأكبر من المتظاهرين.

وكانت الشرطة مستعدة لمواجهة المزيد من العنف، حيث تم نشر الآلاف من العناصر الأمنية تزامناً مع أكثر من 100 دعوة للتظاهر.

واندلعت أعمال شغب الأسبوع الماضي بسبب انتشار معلومات مضللة عبر الإنترنت مفادها أن المشتبه به في طعن ثلاث فتيات صغيرات في ساوثبورت في 29 يوليو كان طالب لجوء مسلم.

وكانت المساجد والفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء من بين الأماكن التي تم استهدافها خلال الاحتجاجات الأسبوع الماضي، حيث تم إحراق بعض المتاجر وتعرضت للنهب.

ويوم الأربعاء، أغلق أصحاب المتاجر في الشوارع الرئيسية في جميع أنحاء إنجلترا متاجرهم مبكرا تحسبا لمزيد من العنف.

وطلبت الشرطة من محامي الهجرة العمل من المنزل بعد مشاركة قوائم شركات المحاماة ووكالات الاستشارة في مجموعات الدردشة كأهداف محتملة.

ولكن لم يتم الإبلاغ إلا عن عدد قليل من الاعتقالات خلال مظاهرات الأربعاء والتي مرت معظمها بسلام في أجزاء من إنجلترا:

في ليفربول، تجمع مئات الأشخاص خارج مكتب خدمات اللجوء، الذي تم إغلاق نوافذه كإجراء احترازي، لدعم اللاجئين والمهاجرين.

وفي لندن، قالت شرطة العاصمة إن آلاف الأشخاص شاركوا في الاحتجاجات في والتهامستو ونورث فينشتي والتي "مرت دون وقوع حوادث كبيرة".

وتجمع نحو 1500 متظاهر في بريستول حيث امتلأت الشوارع بالنقابيين وأعضاء الجاليات السوداء والآسيوية.

وفي برايتون، تجمع ثمانية متظاهرين خارج مبنى اعتقدوا أنه يضم مكتب محام متخصص في قانون الجنسية واللاجئين، قبل أن يحاصرهم قرابة 2000 متظاهر ما اضطرهم للاحتماء في مبنى محاط بالشرطة.

في نيوكاسل، استولى حوالي 1000 متظاهر، معظمهم من المسلمين، على الرصيف أمام مركز بيكون، حيث كانت شركة خدمات الهجرة ضمن قائمة الأهداف المتوقعة.

وأظهر مقطع فيديو تم التحقق منه على وسائل التواصل الاجتماعي في أكينجتون، رواد حانة وهم يحتضنون المسلمين في شوارع المدينة.

في ساوثهامبتون، تجمع ما بين 300 و400 شخص في ساحة جروسفينور، مرددين هتافات "أيها العنصريون عودوا إلى دياركم" و"ابتعدوا عن العنصرية في شوارعنا". كما وصل حوالي 10 متظاهرين مناهضين للهجرة إلى المنطقة، حيث قامت الشرطة بفصل المجموعتين عن بعضهما البعض وتم اعتقال شخص واحد فقط.

في المجمل، تم اعتقال ما يزيد عن 400 شخص على خلفية أعمال الشغب التي بدأت الأسبوع الماضي.

وقد تم توجيه الاتهامات إلى أكثر من 140 شخصاً، وتمت إدانة البعض منهم بالفعل وإصدار أحكام عليهم.

وصدرت أحكام بالسجن ضد ثلاثة رجال بسبب دورهم في أعمال شغب عنيفة في ساوثبورت وليفربول.

وتثير المشاهد السلمية التي شهدتها مظاهرات مساء الأربعاء التساؤل حول ما إذا كانت تلك المظاهرات والاعتقالات والأحكام بالسجن، يمكن أن تكون رادعاً لأي شخص ينوي بدء أعمال شغب جديدة.

وأفادت تقارير عن وقوع اضطرابات في كرويدون، لكن شرطة العاصمة قالت إنها لا ترتبط بالاحتجاجات، وأوضحت الشرطة أن نحو 50 شخصا تجمعوا وألقوا أشياء على الطريق وزجاجات على الضباط، وألقي القبض على ثمانية أشخاص منهم.

وتعرضت الشرطة أيضًا لهجمات في بلفاست، حيث أشعل محتجون النيران ورجموا عناصر الشرطة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، زارت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر فندق هوليداي إن إكسبريس في روثرهام، وهو فندق آخر يؤوي طالبي اللجوء، وتعرض لهجوم من قبل مثيري الشغب يوم الأحد.

وتعهدت بمعاقبة المتورطين في أعمال الشغب "بالقانون" وحثت على "الابتعاد عنها".

وعندما سُئلت عما إذا كان لدى المحتجين مخاوف مشروعة بشأن الهجرة، قالت: "إن النزول إلى الشوارع، والاعتداء على الشرطة، ومهاجمة الفنادق مثل هذا الفندق، ليس عملاً مشروعاً، هذه ليست الطريقة التي نمارس بها السياسة في هذا البلد، ولا ينبغي لأحد أن يتسامح مع ذلك، هذه بلطجة، هذا عنف".

ومن المتوقع أن تظل شرطة مكافحة الشغب في حالة تأهب "في المستقبل القريب" بما في ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع "وما بعدها"، وفقًا لمساعد رئيس الشرطة مارك ويليامز.

ويتلقى الملك تشارلز تحديثا يوميا بشأن الاضطرابات العامة في جميع أنحاء البلاد، وفقا لقصر باكنغهام، لكن من غير المتوقع أن يقوم بأي تدخلات أو زيارات وشيكة إلى مناطق الاضطرابات.