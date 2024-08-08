أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ3 حاملات صواريخ كاليبر وسفينة حربية في البحر الأسود والمتوسط

أوكرانيا - (أ ش أ)

قالت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن روسيا تحتفظ بحاملتي صواريخ كاليبر على متنهما ثمانية صواريخ في البحر الأسود.

وأضاف بيان للقوات البحرية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس "تحتفظ روسيا بحاملتي صواريخ كاليبر في البحر الأسود وعلى متنهما ثمانية صواريخ، فيما لم يتم رصد سفن روسية في بحر آزوف".

وأوضح البيان، أن روسيا تحتفظ أيضا بحاملة صواريخ كاليبر في البحر المتوسط على متنها 16 صاروخا وسفينة حربية أخرى.

وبحسب "يوكرين فورم"، يتكون التشكيل القتالي لأسطول البحر الأسود الروسي من 30 سفينة، عشر منها حاملات صواريخ، فيما يحتفظ الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم بـ80 سفينة من مختلف الأنواع.