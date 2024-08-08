غارات إسرائيلية تستهدف عددًا من المناطق في جنوب لبنان

بيروت - ( د ب أ )

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الخميس غارات جوية استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة جوية عنيفة على بلدة الدوير في جنوب لبنان استهدفت منزلاً غير مأهول ودمرته بالكامل، ولم يفد بوقوع إصابات.

كما شنّ غارةً فجرا على أطراف بلدة المنصوري الجنوبية، أسفرت عن أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والبنى التحتية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلاً القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات في القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.