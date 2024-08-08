مقتل طيار في الجيش الأمريكي وإصابة آخر بحادث تحطم مروحية أباتشي

وكالات

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، بمقتل مدرب طيران في حادث تحطم مروحية بمقاطعة "فورت نوفوسيل" في ولاية ألاباما بعد ظهر الأربعاء.

وأشارت القناة الأمريكية، إلى أن الحادث أسفر عن إصابة طيار متدرب في الجيش الأمريكي، وفقا لمكتب الطبيب الشرعي المحلي.

وأوضح الطبيب الشرعي لمقاطعة ديل جون كاولي، أن المروحية من طراز "أباتشي إيه إتش-64"، تحطمت أثناء تدريب روتيني على الطيران.

وذكرت أن قائد المروحية وهو مدرب طيران لقي مصرعه في الحادث فيما أُصيب الطيار المتدرب بجروح طفيفة ونقل إلى المستشفى.

وصرح والقائد العام لقاعدة فورت نوفوسيل الأمريكية، اللواء كلير إيه جيل، بأنهم يركزون حاليا على الاهتمام بسلامة وصحة الطيار والمتدرب وكذلك تقديم الدعم والرعاية لأسرة المتوفي، مشيرا إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.





