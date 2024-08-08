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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية مشددة

11:50 ص الخميس 08 أغسطس 2024

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القدس - ( د ب أ )

أفاد تقرير فلسطيني باقتحام مستعمرين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا صلوات تلمودية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "مستعمرين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، فيما حولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى".

وأشاروا إلى أن الشرطة شددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

القدس إسرائيل فلسطين شرطة الاحتلال الإسرائيلي
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