عبد العاطي وبوريل يبحثان سبل تجنب اندلاع مواجهات عسكرية واسعة النطاق بالمنطقة

وكالات

أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، وذلك في إطار الاتصالات التي يجريها مع وزراء خارجية المنطقة وخارجها للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد الراهنة.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، ذكر أن عبد العاطى حرص على إطلاع الممثل الأعلى بوريل على نتائج الاتصالات التي أجراها مع عدد من وزراء خارجية المنطقة وخارجها مؤخراً، بهدف احتواء حالة التوتر والحيلولة دون اندلاع مواجهات عسكرية واسعة النطاق.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة وقف الحرب الدائرة فى قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسى فى اتساع رقعة الصراع فى الشرق الأوسط، ومسؤولية الدول الكبرى والمؤثرة في التدخل والضغط علي إسرائيل للتوقف عن اتباع سياسة حافة الهاوية والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى.

وأكد عبد العاطى على أنه لا يوجد بديل عن حل الدولتين الذي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وذات سيادة، وأن الاتحاد الأوروبى وجميع شركاء عملية السلام عليهم أن يكثفوا الجهود من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيليين ضد الفلسطينيين والعمل الجاد نحو هدف إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها.

وأردف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية قد نقل لبوريل حرص مصر على تنفيذ مختلف استحقاقات محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبى، لاسيما الحزمة التمويلية المرتبطة بها، مرحباً بالزخم المصاحب لنجاح مؤتمر الاستثمار المصرى – الأوروبى الذى عقد يومى 29 و30 يونيو الماضى والذى نقل رسالة واضحة للقطاع الخاص الأوروبى بأهمية مصر كمقصد هام للاستثمارات الأوروبية.