يديعوت أحرونوت: إسرائيل تخشى اشتراك إيران وحزب الله اللبناني في هجوم واحد ضدها

(وكالات)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن السيناريو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل هو شن هجوم مزدوج من إيران وحزب الله اللبناني في وقت واحد معًا.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى تضاؤل فرص الهجوم المزدوج من إيران وحزب الله.

وأفادت، أن رد إيران على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قد يأتي في هيئة هجوم بمئات الصواريخ والمسيرات تجاه إسرائيل، مضيفة أن حزب الله أيضًا قد يوجه ضربات رمزية ضد أهداف تقع إلى الجنوب من حيفا.

وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقدر أن حزب الله سيكون البادئ في الهجوم على إسرائيل، مشيرة إلى أن هجوم حزب الله قد يستمر من ساعات إلى أيام معدودة.

ورجحت "يديعوت أحرونوت"، أن يكون هجوم حزب الله ضد إسرائيل هو الأوسع منذ انتهاء الحرب في عام 2006.