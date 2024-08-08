بعد استئناف عمله.. استشهاد أحد موظفي "المطبخ المركزي العالمي" بغزة

وكالات

أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي، اليوم الخميس، مقتل أحد عماله الفلسطينيين الليلة بالقرب من دير البلح بغزة.

وكانت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" أعلنت، في 4 يونيو الماضي، استئناف توفير الغذاء في قطاع غزة، لافتة إلى أنها أجلت معظم طواقمها في رفح المحاصرة وتبقى البعض لدعم من تبقى من أهالي غزة جنوب القطاع.

وأوضحت منظمة المطبخ المركزي العالمي، أنها تركز على العمل في خان يونس ودير البلح بغزة، مؤكدة أن من الأسهل إدخال شاحنات الأغذية إلى القطاع بريا وأنها تجد صعوبة في النقل البحري.

وأشارت المنظمة إلى أنها تعمل على توسيع عملها في غزة وأنها تؤسس حاليا مطبخا جديدا بالقطاع، موضحة أنها تعمل من خلال 73 مطبخا في قطاع غزة وأنها قدمت نحو 3.4 مليون وجبة خلال شهر واحد.

وأكد المطبخ المركزي العالمي أنه يجد صعوبة في الوصول إلى شمال غزة لتقديم خدماته.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف طواقم المنظمة في وقت سابق، ما أدى إلى مقتل عددا من أفرادها العاملين بتوفير المساعدات الغذائية للاجئين الفلسطينيين، بالرغم من التنسيق المسبق مع سلطات الاحتلال وإبلاغهم بإحداثيات عمل الفريق.





