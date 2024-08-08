إيران تبلغ ماكرون أن إسرائيل يجب أن تقبل الهدنة في غزة لتهدئة المنطقة

طهران - (د ب أ)

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الولايات المتحدة وأوروبا عليهما حث إسرائيل على قبول وقف إطلاق النار في غزة لتقليل التوترات في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للانباء، اليوم الخميس.

وتشير تصريحات بزشكيان في مكالمة هاتفية مع ماكرون أمس الأربعاء، إلى مسار دبلوماسي لخفض التصعيد بينما تستعد إسرائيل للانتقام بعد مقتل أحد كبار قادة حماس في طهران.

وتعد المكالمة هي الأحدث ضمن موجة من النشاط الدبلوماسي من جانب الدول الغربية والعربية لمحاولة ضمان تخفيف إيران لردها.

ومن جانبها، قالت إسرائيل إنها قد ترد بشكل غير متناسب على أي هجوم من جانب إيران أو من الجماعات المسلحة التابعة لها مثل حزب الله في لبنان.