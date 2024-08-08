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BBC

إيران تبلغ ماكرون أن إسرائيل يجب أن تقبل الهدنة في غزة لتهدئة المنطقة

10:15 ص الخميس 08 أغسطس 2024

ماكرون

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طهران - (د ب أ)

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الولايات المتحدة وأوروبا عليهما حث إسرائيل على قبول وقف إطلاق النار في غزة لتقليل التوترات في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للانباء، اليوم الخميس.

وتشير تصريحات بزشكيان في مكالمة هاتفية مع ماكرون أمس الأربعاء، إلى مسار دبلوماسي لخفض التصعيد بينما تستعد إسرائيل للانتقام بعد مقتل أحد كبار قادة حماس في طهران.

وتعد المكالمة هي الأحدث ضمن موجة من النشاط الدبلوماسي من جانب الدول الغربية والعربية لمحاولة ضمان تخفيف إيران لردها.

ومن جانبها، قالت إسرائيل إنها قد ترد بشكل غير متناسب على أي هجوم من جانب إيران أو من الجماعات المسلحة التابعة لها مثل حزب الله في لبنان.

ماكرون طهران الهدنة إسرائيل إيران وإسرائيل
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