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الحر يقتل 18 شخصا في كوريا الجنوبية منذ بداية العام

08:52 ص الخميس 08 أغسطس 2024

كوريا الجنوبية

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سول-(د ب أ):

لقي 18 شخصا في كوريا الجنوبية حتفهم لأسباب تتعلق بالحرارة حتى الآن هذا العام، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الخميس، في وقت تواصل فيه درجات الحرارة الارتفاع، مع تعرض البلد لموجة تصل فيها الحرارة إلى 35 درجة مئوية.

وذكرت وزارة الداخلية أن ما إجماليه 1907 أشخاص أصيبوا بأمراض تتعلق بارتفاع درجة الحرارة خلال الفترة من 20 مايو حتى اليوم، وأن 18 منهم توفوا، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وفي الفترة نفسها العام الماضي، كان عدد المصابين بأمراض مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة 1891، توفي منهم 25 شخصا.

كوريا الجنوبية الحر يقتل 18 شخصا ارتفاع درجة الحرارة
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