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BBC

بعد هنية.. جيش الاحتلال يزعم قتل قيادي آخر في حماس

08:13 ص الخميس 08 أغسطس 2024

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عن تصفية نايل سخال، المسؤول الكبير في حركة حماس، الذي كان قد تم إطلاق سراحه سابقًا في صفقة شاليط.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العملية ضد سخال جاءت في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الأنشطة الإرهابية وحماية الأمن القومي. وذكرت التقارير أن سخال كان يعتبر أحد الشخصيات البارزة في قيادة حماس، وله دور كبير في تنظيم الأنشطة العسكرية للحركة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن تصفية سخال تأتي ضمن استراتيجية أوسع لمواجهة التهديدات الأمنية من قبل حماس، ولضمان سلامة المواطنين الإسرائيليين.

جيش الاحتلال يزعم قتل قيادي آخر حماس
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