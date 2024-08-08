غزة تحت القصف: 5 شهداء و20 مصابًا في هجوم على شارع الصحابة

وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا جديدًا على منطقة وسط مدينة غزة، حيث استهدفت منزلًا في شارع الصحابة، مما أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة عشرين آخرين. هذا الهجوم يأتي في وقت حساس، حيث يشهد القطاع تصاعدًا في أعمال العنف والقصف المتبادل.

في وقت لاحق، أفاد إعلام فلسطيني بسقوط شهيد و 6 مصابين جراء قصف مماثل استهدف منزلًا في محيط سوق اليرموك، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل. الهجمات المتكررة تساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع وتزيد من معاناة المدنيين.