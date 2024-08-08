تصريح خطير لبايدن بشأن حرب أهلية في أمريكا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه ليس واثقا من حدوث انتقال سلمي للسلطة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن بايدن قوله، في تصريحات قبل قليل من صباح اليوم الخميس: لست واثقا من انتقال السلطة سلميًا بعد انتخابات نوفمبر.

وفازت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، رسميًا بترشيح الحزب الديمقراطي، لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر المقبل.

وأعلن الحزب الديمقراطي أن هاريس فازت بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، مما يجعلها أول امرأة من أصحاب البشرة السمراء وأول أمريكية آسيوية تفوز بترشيح الحزب للرئاسة.

وجاء إعلان الحزب الديمقراطي بعد إغلاق الفترة المخصصة للمندوبين للإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت، وحصلت هاريس على 99% من الأصوات، وفقًا للجنة الوطنية الديمقراطية.

وتلقت هاريس دعما واسعا من شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي إثر انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من السباق الرئاسي.