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هاريس: كنت مدّعية عامة لذا استمعوا إلي عندما أقول إنني أعرف نوع ترامب

11:15 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

كاميلا هاريس

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وكالات

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كاميلا هاريس، اليوم الأربعاء، إن تعزيز اقتصاد الولايات المتحدة وبناء الطبقة المتوسطة سيكونان هدفين أساسيين لرئاستها.

وأشارت هاريس، إلى أن حملتها لا تتعلق بمواجهة الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب فحسب بل برؤيتين مختلفتين واحدة تركز على المستقبل والأخرى تركز على الماضي.

وأكدت هاريس، على أنها تؤمن بالحرية في العيش بأمان من العنف المسلح، لافتة إلى أنها ستنجح في إقرار قوانين حظر الأسلحة الهجومية، موضحة أن "نضالنا هو من أجل المستقبل ومن أجل الحرية".

وأضافت هاريس "كنت مدّعية عامة وتوليت قضايا مرتكبي الجرائم لذا استمعوا إلي عندما أقول إنني أعرف نوع دونالد ترامب".

كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة دونالد ترامب
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