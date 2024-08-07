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خامنئي يمنح إسرائيل الرقم القياسي في الأولمبياد

11:14 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

آية الله علي خامنئي

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وكالات

قال المرشد الأعلى في إيران آية الله خامنئي، إن إسرائيل تعتبر حامل الرقم القياسي الأولمبي في جرائم القتل.

وكتب آية الله خامنئي على صفحته بموقع إكس: "قد ترك النظام الصهيوني معياراً جديداً في تاريخ جرائم الإنسان في العالم في الإرهاب والقسوة والجرائم الغريبة".

وتابع خامنئي: "اليوم تُسقط القنابل الصهيونية الثقيلة على الأطفال في المهد، وعلى الأطفال والنساء والمرضى في المستشفيات".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية رسمية، إن حزب الله حدد موعد ومكان وكيفية الرد على اغتيال رئيس أركانه فؤاد شكر وسيكون ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر الأمنية الإسرائيلية، إلى أن هناك تقديرات بأن حزب الله سيوجه الضربة الأولى وستكون الأهداف عسكرية وأمنية وليست مدنية.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن رسالة إسرائيل لحزب الله وإيران، أن المس بالمدنيين خط أحمر، موضحة أن هناك تقديرات بأن الضغط الأمريكي أثر على طبيعة وحجم الرد.

آية الله خامنئي إيران جرائم القتل فؤاد شكر حزب الله إيران وإسرائيل
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