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BBC

مسؤولة أممية: أتلقى تقارير حول حوادث اغتصاب فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية

10:48 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

فرانشيسكا ألبانيز

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وكالات

قالت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأربعاء، إن ما حدث في معتقل سدي تيمان الإسرائيلي مزعج، معربة عن صدمتها من صمت الإعلام الغربي.

وأشارت ألبانيز في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لمعاملة غير إنسانية منذ عقود وتزايد بعد 7 أكتوبر، مؤكدة أنه لا توجد كلمات لوصف الفظائع التي يتعرض لها المعتقلون في السجون الإسرائيلية.

وأوضحت ألبانيز، أنها تتلقى تقارير حول حوادث اغتصاب بحق السجناء الفلسطينيين، لافتة إلى أن ما حدث بحق السجين في سدي تيمان كان متعمدا وبتواطؤ مع المسؤولين بالسجن.

وأشارت ألبانيز إلى أن المعاملة غير الإنسانية تطال الأطفال الفلسطينيين وهو ما يعتبر جرائم حرب، موضحة أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون الفظائع لأنهم يعلمون أنهم لا يحاسبون.

فرانشيسكا ألبانيز فلسطين معتقل سدي تيمان الإسرائيلي
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