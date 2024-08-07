بريطانيا تقرر وقف أنشطة الطيران المدني فوق إيران

وكالات

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، أن السلطات في المملكة المتحدة وقف أنشطة الطيران المدني فوق بيروت وطهران.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، أنه في ضوء الإخطار الوارد من جانب السلطات الإيرانية المعنية بشأن تحذيرات موجهة لجميع شركات الطيران المدني العابرة فوق المجال الجوي الإيراني بأنه سيجرى تدريبات عسكرية على مدار يومي 7 و 8 أغسطس الجاري، خلال الفترة من الساعة ١١:٣٠ إلى ١٤:٣٠ يوم 7 أغسطس 2024، والفترة من ٠٤:٣٠ إلى ٠٧:٣٠، يوم 8 أغسطس 2024، وذلك بتوقيت طهران.

وأكدت وزارة الطيران المدني، أنه حرصًا على سلامة ركاب الطائرات المصرية، وتطبيقًا للمعايير القياسية الدولية فى هذا الشأن، فقد أصدرت سلطة الطيران المدني المصرية إخطارًا إلى جميع شركات الطيران المصرية، بعدم المرور فوق المجال الجوي الإيراني خلال الفترات المشار إليها؛ لتجنب أي أخطار تؤثر على سلامة الطيران.