إعلان

BBC

بريطانيا تقرر وقف أنشطة الطيران المدني فوق إيران

10:36 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

بريطانيا تقرر وقف أنشطة الطيران المدني فوق إيران

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، أن السلطات في المملكة المتحدة وقف أنشطة الطيران المدني فوق بيروت وطهران.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، أنه في ضوء الإخطار الوارد من جانب السلطات الإيرانية المعنية بشأن تحذيرات موجهة لجميع شركات الطيران المدني العابرة فوق المجال الجوي الإيراني بأنه سيجرى تدريبات عسكرية على مدار يومي 7 و 8 أغسطس الجاري، خلال الفترة من الساعة ١١:٣٠ إلى ١٤:٣٠ يوم 7 أغسطس 2024، والفترة من ٠٤:٣٠ إلى ٠٧:٣٠، يوم 8 أغسطس 2024، وذلك بتوقيت طهران.

وأكدت وزارة الطيران المدني، أنه حرصًا على سلامة ركاب الطائرات المصرية، وتطبيقًا للمعايير القياسية الدولية فى هذا الشأن، فقد أصدرت سلطة الطيران المدني المصرية إخطارًا إلى جميع شركات الطيران المصرية، بعدم المرور فوق المجال الجوي الإيراني خلال الفترات المشار إليها؛ لتجنب أي أخطار تؤثر على سلامة الطيران.

بريطانيا الطيران المدني طهران وزارة الطيران المدني المجال الجوي الإيراني إيران
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - الطيران المدني: السلطان الإيرانية أبلغتنا بتجنب التحليق فوق أجوائها
عاجل - "التعليم" تكشف مصير طالب بالثانوية مزق ورقة الامتحان واعتدى على المراقبين
طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد: حرارة شديدة وأمطار تصل لسيول