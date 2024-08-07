إعلان

BBC

أوكرانيا تخلي مواقع بمنطقة حدودية مجاورة لمنطقة كورسك الروسية

10:13 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

قوات اوكرانية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كييف - (د ب أ)

أمرت السلطات الأوكرانية بإخلاء مواقع إضافية في منطقة سومي الأوكرانية المجاورة لمنطقة كورسك الروسية، على خلفية القتال العنيف في منطقة كورسك الروسية.

وقال الحاكم العسكري لمدينة سومي، فولوديمير أرتيوخ، في تصريح للتلفزيون الأوكراني إن الإجراءات تشمل 23 بلدة، وأضاف أنه من المقرر إجلاء نحو 6 آلاف شخص، بينهم أكثر من 400 طفل ومراهق، إلى مناطق آمنة بعيدا عن منطقة الحدود.

وكانت القوات الأوكرانية قد شنت، أمس الثلاثاء، هجوما عبر الحدود الأوكرانية - الروسية باتجاه مدينة سودزا في منطقة كورسك، حيث توغلت عدة كيلومترات داخل الأراضي الروسية.

وقالت موسكو إن نحو ألف جندي أوكراني مزودين بمعدات ثقيلة شاركوا في هذه العملية، ولم تعلق كييف حتى الآن على الأحداث.

وكانت السلطات المحلية قد أمرت، نتيجة للقصف الروسي المنتظم على مواقع حدودية، بالفعل بإجراء عمليات إجلاء للسكان من منطقة تبعد 10 كيلومترات عن الحدود في شهر مايو.

القوات الأوكرانية الحدود الأوكرانية - الروسية كييف منطقة كورسك الروسية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة العالمية تعتزم تشكيل لجنة طوارئ بشأن انتشار سلالة لجدري القردة في أفريقيا

إعلان

إعلان

عاجل - الطيران المدني: السلطان الإيرانية أبلغتنا بتجنب التحليق فوق أجوائها
عاجل - "التعليم" تكشف مصير طالب بالثانوية مزق ورقة الامتحان واعتدى على المراقبين
طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد: حرارة شديدة وأمطار تصل لسيول