الخارجية الأمريكية: نريد أن نتوصل لصفقة وفي الوقت نفسه محاسبة السنوار

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن الشرق الأوسط يمر بلحظات حساسة والتوترات مرتفعة، مشيرا إلى أن الوسطاء وصلوا إلى المراحل النهائية لإبرام الصفقة وأي تصعيد سيفاقم الأوضاع.

وزعم ميلر أن الرئيس الجديد لحماس يحيى السنوار هو الذي يتخذ القرارات للحركة حتى قبل استشهاد رئيسها الراحل إسماعيل هنية وهو الذي يقرر مسألة القبول بالصفقة من عدمها.

وأشار ميلر إلى أن قطر ومصر تؤديان دورا مهما في الوساطة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا "نريد أن نتوصل إلى صفقة وفي الوقت نفسه نرى أنه من الضروري أن تتم محاسبة السنوار على أفعاله".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن التوصل إلى صفقة أمر يصب في صالح الفلسطينيين، موضحا أن بعض النقاط ما زالت عالقة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة "لكننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا الصدد".

ونوّه ميلر إلى أن الجنود الأمريكيين موجودين في العراق بدعوة من بغداد وعلى الحكومة العراقية أن تتخذ الخطوات الضرورية لمنع الهجمات ضدهم.