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وزير الدفاع الكويتي: تطورات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة تتطلب اليقظة والاستعداد

08:48 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

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الكويت - (د ب أ)

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن تطورات الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة تتطلب المزيد من اليقظة والجاهزية والاستعداد في صفوف القوات المسلحة.

وأكد فهد اليوسف اليوم الأربعاء في بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش عقب ترؤسه اجتماعا ضم كبار قادة الجيش بمقر وزارة الدفاع حرص القيادة السياسية ودعمها لجميع الإجراءات الكفيلة بقيام القطاعات العسكرية في البلاد بمهامها وواجباتها.

وشدد على "أهمية وتعزيز التعاون والتنسيق الدائم بين عموم وحدات الجيش والقطاعات العسكرية في البلاد والذي يشكل بدوره حجر الزاوية لتحقيق النهوض بمستوى قواتنا المسلحة ورفع كفاءة وقدرة منتسبيها لمواجهة مختلف الظروف والتحديات".

وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع بحث المستجدات المتعلقة بآلية سير العمل كما تم استعراض أهم البرامج والخطط والمشاريع المعدة في عموم الوحدات العسكرية.

الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مجلس الوزراء الكويتي الكويت وزارة الدفاع الكويتية
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