رئيس الأركان الروسي: ألف جندي أوكراني يخوضون قتالًا داخل روسيا

موسكو - (د ب أ)

قال رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف إن عدد الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون داخل منطقة كورسك الروسية، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا، يصل إلى نحو ألف جندي.

وأفاد جيراسيموف، في مكالمة عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بثها الكرملين على قناته الإخبارية على تطبيق تيليجرام اليوم الأربعاء، أن 100 منهم على الأقل قد قُتلوا حتى الآن، وأصيب 215 آخرون.

وقال الكرملين إنه قد تم إطلاع بوتين على الوضع في المنطقة، ولم ترد أي معلومات بخصوص سقوط ضحايا على الجانب الروسي.

وتابع جيراسيموف قائلا إنه قد تم وقف التقدم الأوكراني.

وأضاف أن "العملية ستنتهي بتدمير العدو والعودة إلى حدود الدولة".

وكانت وزارة الدفاع في موسكو قد أفادت أمس الثلاثاء أنه لم يحدث أي اختراق من الجانب الأوكران، والآن اعترف الجيش الروسي بأن وحدات أوكرانية قد دخلت الأراضي الروسية.

وقال مدونون عسكريون روس إن التقدم الأوكراني مستمر، وإن 11 قرية أصبحت أيضا تحت سيطرة العدو.

ولم يتم تأكيد ذلك رسميا، ولا التحقق من صحته بشكل مستقل.

وذكرت السلطات الروسية أن آلاف المدنيين فروا من القرى الحدودية التي اندلعت فيها المعارك منذ أمس الثلاثاء، حيث قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وأُصيب أكثر من 20 آخرين.